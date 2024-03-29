Апелляционный арбитражный суд АФФА отменил наказание, назначенное Дисциплинарным Комитетом ассоциации

БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание Апелляционного арбитражного суда АФФА.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

На заседании рассматривалась жалоба клуба "Лион". Апелляция удовлетворена частично.

После матча чемпионата U-15 "Сабаил" - "Лион" болельщики гостей подвергли оскорблениям арбитров встречи и угрожали им.

Дисциплинарный комитет АФФА принял решение, что три домашних матча клуб проведет без болельщиков.

Апелляционный арбитражный суд отменил это наказание. Дело отправили в Дисциплинарный комитет АФФА на повторное рассмотрение.

Отметим, что оставшаяся часть апелляции находится на рассмотрении.

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