В Азербайджане большая часть муниципальных земель занята - депутат

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане большая часть муниципальных земель занята.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по региональным вопросам Сиявуш Новрузов во время обсуждения на заседании Милли Меджлиса законопроекта о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О статусе муниципалитетов".

Он отметил, что в судах ведутся разбирательства по большому количеству дел, представленных муниципалитетами.

"Суды должны принять решение о том, что эти земли должны быть освобождены и использованы муниципалитетами. В Азербайджане есть и муниципальная школа, и детский сад, и социальные объекты. В Азербайджане существуют образцовые муниципалитеты", - подчеркнул депутат.

В законопроекте Азербайджанской Республики "Об объединении, функционировании, упразднении муниципалитетов" отмечается, что в течение последних 2 лет из 4 лет, последовавших после проведения последних муниципальных выборов по всей стране, муниципалитеты с численностью населения менее 3 000 человек или домохозяйств менее 1 000 единиц объединяются с другими муниципалитетами по решению Милли Меджлиса с учетом сложившейся в них социально-экономической ситуации, истории и других местных особенностей.

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