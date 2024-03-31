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Азербайджанский гимнаст вышел в финал Кубка мира

Общество Материалы 31 марта 2024 16:39 (UTC +04:00)
Азербайджанский гимнаст вышел в финал Кубка мира

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Член сборной Азербайджана по мужской гимнастике Расул Ахмедзаде вышел в финал Кубка мира серии Challenge, который проходит в городе Анталья (Турция), сообщили в воскресенья Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

Расул Ахмедзаде вышел в финал Кубка мира серии Challenge по спортивной гимнастике в программе упражнения на параллельных брусьях.

Отметим, Кубок мира серии Challenge в Анталье проходит с 29 по 31 марта.

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