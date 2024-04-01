БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начался призыв на срочную действительную военную службу.

Об этом в понедельник Trend сообщили в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу (ГСМПВС).

Отметим, что 21 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 апреля 2024 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

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