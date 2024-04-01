Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Верховный суд Азербайджанской Республики назначаются новые судьи

Общество Материалы 1 апреля 2024 12:04 (UTC +04:00)
В Верховный суд Азербайджанской Республики назначаются новые судьи

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Верховный суд Азербайджанской Республики назначаются новые судьи.

Как сообщает в понедельник Trend, этот вопрос нашел свое отражение в поправке к закону "О судах и судьях", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно предложенной поправке, в соответствии с частью II статьи 97 закона Азербайджанской Республики "О судах и судьях" предлагается назначить судьями Верховного суда Азербайджанской Республики Гусейн Аиду Али гызы и Мухтарова Тейюба Асиф оглу, освободив их от занимаемых должностей судей в апелляционных судах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости