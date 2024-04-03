В Азербайджане расширен перечень единых индексов для госорганов

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление от 15 сентября 2022 года "Об утверждении Перечня единых индексов, определенных для государственных органов, юридических лиц, находящихся в государственной собственности, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, и юридических лиц публичного права, созданных от имени государства".

В связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление, сообщает Trend.

Согласно постановлению, в список добавлены Национальная академия авиации и Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив.

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