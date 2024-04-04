Это может быть ударом по Гурбану Гурбанову - Джейхун Султанов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Что изменит переход Гурбана Гурбанова в другой клуб? Предположим, его назначили главным тренером "Лацио", что произойдет?

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил очередной гость передачи "İdman Bizdə", бывший футболист сборной Азербайджана Джейхун Султанов.

Футболист-ветеран сказал, что не хочет, чтобы Гурбан Гурбанов, находящийся в центре внимания Европы, покидал "Карабах". По его мнению, если десятикратный чемпион Азербайджана уйдет из команды и не добьется успеха в новом клубе, то и построенная им в ФК "Карабах" структура рухнет.

"Сегодня, добиваясь успехов в азербайджанском футболе, Гурбанов заявляет о себе в Европе. Они уже знают его и "Карабах". Какая необходимость в том, чтобы разрушать построенную им структуру? Это может стать ударом как по нашему футболу, так и по нему самому. Я не хочу, чтобы он оставил "Карабах" и перешел в какой-нибудь европейский клуб", - добавил он.

Отметим, что в этом сезоне под руководством Гурбана Гурбанова "Карабах" сумел выйти в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

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