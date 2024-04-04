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За 30 лет оккупации на территориях Азербайджана было закопано полтора миллиона мин – председатель ANAMA

Общество Материалы 4 апреля 2024 15:25 (UTC +04:00)
За 30 лет оккупации на территориях Азербайджана было закопано полтора миллиона мин – председатель ANAMA

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - За 30 лет оккупации на территориях Азербайджана было закопано полтора миллиона мин.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил журналистам председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

Он отметил, что динамика событий, связанных с минами, идет на убыль.

"Причина, по которой наши бывшие вынужденные переселенцы массово не возвращаются на свои земли, связана с безопасностью. Хотя они частично были переселены на эти земли, но проблема с минами осталась. После окончания 44-дневной войны и до 3-го апреля этого года было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 129 тысяч га. земель. 70% жертв мин - гражданские лица", - подчеркнул он.

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