Жертвы армянского минного террора и НПО Азербайджана обратились к мировой общественности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, 4 апреля в Тертере прошло мероприятие с участием пострадавших в результате минных инцидентов и членов семей погибших от разрывов мин, членов Общественного совета при Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию, руководителей ведущих азербайджанских НПО, представителей ряда международных организаций, а также сотрудников просветительских проектов, реализуемых Международным фондом «Евразия Пресс» (IAMF).

Как сообщает Trend, президент IAMF и председатель Общественного совета при Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию Умуд Мирзоев рассказал о минной угрозе в мире и в Азербайджане и ее последствиях.

Отметив, что территория Азербайджана была тщательно заминирована армянскими оккупантами, он сказал, что Азербайджан входит в первую десятку стран в мире по загрязненности минами и неразорвавшимися боеприпасами.

"Мы часто становимся свидетелями минных инцидентов. Два дня назад серьезные ранения в результате разрыва мины получили еще четыре мирных жителя. Азербайджанское государство, Президент Ильхам Алиев прилагают все усилия для очистки от мин освобожденных от оккупации территорий. В этом вопросе мы, представители гражданского общества, делаем и будем делать все возможное. Спустя много лет началось "Большое возвращение" вынужденных переселенцев на земли, освобожденные от армянской оккупации. Мы должны защитить людей от опасности мин, которые стали бичом для человечества", - сказал он.

Председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин", секретарь Общественного совета при Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию Хафиз Сафиханов сообщил о масштабах проблем с минами и неразорвавшимися боеприпасами в Азербайджане и борьбе с ними. Он отметил, что информация о новых жертвах мин поступает каждый месяц. "Это очень большая проблема, она будет длиться годами, поэтому призываю граждан строго следовать рекомендациям, данным во время просветительских программ", - сказал Х.Сафиханов.

Член Общественного совета при Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию Хафиз Азимзаде в своем выступлении рассказал, что сам пострадал от минного террора Армении. "Выполняя служебный долг в освобожденном от оккупации Агдаме, я подорвался на мине, установленной нашими коварными врагами. Я потерял одну ногу. Те, кто столкнулся с этой бедой, прекрасно поймут меня. Я призываю мировую общественность, крупные страны, международные организации обратить внимание на минную проблему в Азербайджане и поддержать правительство страны в этом вопросе", - сказал он.

Председатель Азербайджанской ассоциации пострадавших от мин Рэй Керимоглу рассказал о проблемах пострадавших от мин, работе азербайджанского государства по борьбе с минной угрозой.

В заключение пострадавшие от минного террора Армении, члены семей погибших в результате разрыва мин и неправительственные организации приняли совместное заявление.

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