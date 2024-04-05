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В Агсу обнаружено значительное количество боеприпасов

Общество Материалы 5 апреля 2024 10:31 (UTC +04:00)
В Агсу обнаружено значительное количество боеприпасов

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Агсу обнаружено значительное количество боеприпасов

Как сообщили в пятницу Trend в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате проведенных мероприятий сотрудниками отдела полиции Агсуинского района были обнаружены винтовка с обрезанным стволом и прикладом, граната, 346 патронов, 2 автоматных магазина и нарезная винтовка марки "ТОЗ-8".

Во время профилактических мероприятий граждане Азербайджана добровольно сдали в полицию 7 ружей без соответствующих документов.

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