В Азербайджане предлагается внесение изменений в законодательство о жилищном фонде

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено внесение изменений в законодательство о жилищном фонде, сообщает в понедельник Trend.

Как сказал на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, недостатки в законодательстве о государственном жилищном фонде в аудитах привели к проблеме на практике.

"Проблема заключается в том, что уточнение круга лиц, подлежащих обеспечению государственным жилищным фондом, не учитывается в Жилищном кодексе юридических лиц с преимущественным жилищным обеспечением. Это - ветераны и семьи шехидов. В законе о льготах для семей шехидов определены права семей шехидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на первоочередное обеспечение жильем. Но в Жилищном кодексе не отмечается преимущественного права семей шехидов и лиц, ставших инвалидами в результате войны", - сказал он.

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