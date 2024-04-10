Сборная Швейцарии сыграла сильнее, чем ожидалось - Мане Моллаева

БАКУ /Trend/ - Сборная Швейцарии сыграла сильнее, чем ожидалось.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в интервью İdman.biz заявила игрок женской сборной Азербайджана по футболу Мане Моллаева.

Во II туре отборочного раунда чемпионата Европы женская сборная Азербайджана по футболу уступила дома футболисткам из Швейцарии со счетом 0:4.

Комментируя данный матч, М.Моллаева отметила, что оппонентки являются лидерами группы, что уже говорит об их силе, а также хозяйками чемпионата Европы.

По ее словам, моменты созданные противником у ворот азербайджанских спортсменок в скором времени привели к успеху (на 10 минуте сборная Швейцарии вышла вперед в счете, отличившись с пенальти- прим.ред.).

"Мы сделали все, что могли. Боролись за то, чтобы изменить ход игры. Однако у соперника очень хорошие игроки. Поэтому наша игра провалилась. Нам нужно лучше подготовиться к следующим матчам", - подчеркнула она.

М.Моллаева также упомянула, что игра швейцарок превзошла ее ожидания.

"Честно говоря, швейцарки сыграли сильнее, чем я ожидала. Но эта игра дала прекрасную возможность получить опыт. В борьбе с такими соперниками ошибки видны лучше. Таким образом, мы можем их исправлять и готовиться к следующим играм.

Если сравнивать команду Швейцарии со сборной Венгрии, то венгерки допустили больше ошибок, чем сборная Швейцарии. Игроки последней лучше отдавали передачи и умело выходили из ситуаций. Между этими двумя командами большая разница", - сказала М.Моллаева.

Она также отметила, что следующие матчи против сборной Турции будут очень сложными.

"День назад сборная Турции обыграла Венгрию со счетом 2:1. Они играют очень хорошо. По этой причине нас ожидает очень интересная и насыщенная встреча с ними. Но я верю в свою команду. Мы всегда боремся на поле. Всегда сражаемся в матчах за максимальное количество очков. Верю, что в этих играх мы сможем набрать столько очков, сколько захотим", - добавила она.

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