БАКУ /Trend/ - Изменен состав сборной Азербайджана по футболу U17.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Вратарь Эльбрус Керимов, привлеченный из испанской футбольной академии «Марсет», получил травму на тренировке, поэтому вместо него в сборную был приглашен Мехти Гасанов из «Нефтчи».

С 16 по 21 апреля U-17 проведет тренировочный сбор в Баку. Сборная примет участие в турнире «Развитие», который пройдет в столице Беларуси Минске с 22 по 28 апреля.

Отметим, что в рамках турнира U-17 наши футболисты сразятся со сборными Беларуси, Узбекистана и Таджикистана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!