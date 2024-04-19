В Азербайджане повысятся оклады по специальным званиям ряду должностных лиц

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повысятся установленные по специальным званиям оклады должностных лиц налоговых органов.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к "Положению о службе в государственных налоговых органах", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменениям, предлагается повысить с 60 манатов до 200 манатов оклад, установленный по специальному званию действительного советника государственной налоговой службы, с 54 манатов до 180 манатов - по специальному званию советника государственной налоговой службы 1-го ранга, с 51 до 160 манатов - по специальному званию советника государственной налоговой службы 2-го ранга, с 48 до 145 манатов - по специальному званию советника государственной налоговой службы 3-го ранга (государственный советник юстиции 3-го ранга), с 45 до 130 манатов - по специальному званию главного советника налоговой службы (главного советника юстиции), с 42 до 115 манатов - по специальному званию советника налоговой службы (советника юстиции), с 39 до 100 манатов - по специальному званию младшего советника налоговой службы (младшего советника юстиции), с 36 до 80 манатов - по специальному званию инспектора 1-го ранга (юрист 1-го ранга), с 33 до 65 манатов - по специальному званию инспектора 2-го ранга (юрист 2-го ранга), с 30 до 55 манатов - по специальному званию инспектора 3-го ранга (юрист 3-го ранга).

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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