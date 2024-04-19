Стала известна дата возвращения "Барселоны" на "Камп Ноу"

БАКУ /Trend/ - Стала известна дата возвращения «Барселоны» на стадион «Камп Ноу».

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на İdman.biz, решение на этот счет принял совет директоров испанского клуба.

Представитель Ла Лиги вернется на свою родную арену 15 декабря, но вместимость стадиона будет ограничена на 60 процентов.

Ранее планировалось, что команда вернется на родной стадион 29 ноября, в день 125-летия клуба.

Отметим, что с 2023 года "Барселона" проводила свои домашние матчи на Олимпийском стадионе в связи с работами по реконструкции «Камп Ноу».

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