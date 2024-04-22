Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Сколько мин обезврежено за неделю на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана?

Общество Материалы 22 апреля 2024 15:20 (UTC +04:00)
Сколько мин обезврежено за неделю на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана?

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Обнародована еженедельная информация о гуманитарных операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщили Trend в понедельник в Азербайджанском агентстве по разминированию, на освобожденных территориях за период с 15 по 21 апреля 2024 года было обнаружено и обезврежено 39 противотанковых, 12 противопехотных мин и 452 неразорвавшихся боеприпаса. Разминированы 1429,1 гектара территорий.

Отметим, что операции по разминированию осуществляли Агентство по разминированию, министерство обороны, МЧС и Государственная пограничная служба.

Напомним, что на освобожденных территориях с 08.04.2024 по 14.04.2024 были обезврежены 1 противопехотная, 5 противотанковых мин и 725 неразорвавшихся боеприпасов, разминированы 476,7 га территорий.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости