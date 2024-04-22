Сколько мин обезврежено за неделю на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана?

БАКУ /Trend/ - Обнародована еженедельная информация о гуманитарных операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщили Trend в понедельник в Азербайджанском агентстве по разминированию, на освобожденных территориях за период с 15 по 21 апреля 2024 года было обнаружено и обезврежено 39 противотанковых, 12 противопехотных мин и 452 неразорвавшихся боеприпаса. Разминированы 1429,1 гектара территорий.

Отметим, что операции по разминированию осуществляли Агентство по разминированию, министерство обороны, МЧС и Государственная пограничная служба.

Напомним, что на освобожденных территориях с 08.04.2024 по 14.04.2024 были обезврежены 1 противопехотная, 5 противотанковых мин и 725 неразорвавшихся боеприпасов, разминированы 476,7 га территорий.

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