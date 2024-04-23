Азербайджан - одна из самых известных спортивных стран в мире - Чингиз Гусейнзаде

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан является одной из признанных спортивных стран мира. Олимпийское движение в Азербайджане очень широко развивается, распространяется.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана Чингиз Гусейнзаде во время выступления на совместной пресс-конференции НОК и Visa.

Он отметил, что организация, созданная после обретения Азербайджаном независимости, стремилась к созданию олимпийского движения в Азербайджане.

"В определенной степени мы этого добились. В Азербайджане были проведены I Европейские и Исламские игры, чемпионаты Европы и мира по ряду видов спорта. Во время проведения этих мероприятий партнеры НОК Азербайджана всегда были рядом с нами. Мы гордимся тем, что с прошлого года компания Visa находится рядом с нами. Я надеюсь, что вместе со всеми нашими спонсорами, включая Visa, мы одержим очередные победы в Париже", - добавил он.

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