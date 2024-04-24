На освобожденных территориях Азербайджана пройдет первый аукцион

БАКУ /Trend/ - 12 июня Государственное агентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов при министерстве экологии и природных ресурсов и Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана проведут очередной аукцион по сдаче месторождений полезных ископаемых в эксплуатацию.

Об этом в среду Trend сообщили в Государственной службе по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, на аукционе впервые на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана инвесторам будут предложены месторождения пиломатериалов "Ахмедли" (45,2 га) в Лачине и "Гаджилы" (18,5 га) в Губадлы.

Аукцион состоится в административном здании Общественного центра села Агалы Зангиланского района.

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