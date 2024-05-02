Норвежские путешественники прибыли в город Шуша (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Делегация из 30 человек норвежского национального клуба международных путешественников "Vagaclub" прибыла в город Шуша.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, делегация, в которой преобладает молодежь, начала знакомство с городом Шуша.

Сначала гости прибыли на центральную площадь города Шуша, где были установлены расстрелянные памятники известных личностей Азербайджана – Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли. Сотрудник Управления государственного заповедника города Шуша проинформировал гостей о городе, его состоянии в период оккупации и проводимых здесь восстановительных работах.

Было отмечено, что за почти 30 лет оккупации исторические здания, мечети, памятники в городе Шуша подверглись армянскому вандализму.

После освобождения города от оккупации здесь начались масштабные восстановительно-строительные работы.

Наряду со строительством инфраструктуры, в Шуше началось восстановление подлинного исторического облика города, памятников истории и культуры.

Отметим, что сегодня начался визит делегации иностранных путешественников на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. В рамках поездки путешественники посетят такие города, как Физули, Шуша и Агдам. Делегацию из 30 членов национального клуба международных путешественников Норвегии "Vagaclub", возглавляет Йорн Огестад. Делегация в течение 3 дней посетит Карабах и Восточный Зангезур, двигаясь по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Лачин-Джебраил.

В прошлые четыре года состоялись девять визитов главных сетей путешественников - ETIC, MTP, TCC, NomadMania, а также турецкого клуба путешественников, британского Piki Reels, шведского Club 100 в Карабах и Восточный Зангезур.

Визит всемирно известного норвежского "Vagaclub" считается 10-м по счету визитом такого рода.

Всего в ходе этих 10 поездок более 360 международных путешественников из 46 стран имели возможность ознакомиться с ситуацией на освобожденных территориях. Через них миллионы людей во всем мире получили подробную информацию о реальной ситуации в Карабахе.

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