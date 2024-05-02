Здания в городе Физули похожи на дома в Норвегии - норвежская путешественница

ФИЗУЛИ /Trend/ - Здания в городе Физули похожи на дома в Норвегии.

Об этом в четверг Trend заявила член национального клуба международных путешественников Норвегии "Vagaclub" Анна София Радиш.

"В городе контрастируют разрушенные и новопостроенные здания, которые похожи на дома в моей стране - Норвегии и они очень красивые", - подчеркнула путешественница.

Она также упомянула, что стала свидетелем проведения быстрых восстановительных и реконструкционных работ в городе Физули.

"Здесь все делается быстро. Сначала мы ознакомились с Физулинским международным аэропортом. Удивительно построить такой аэропорт за столь короткий промежуток времени", - добавила она.

Отметим, что сегодня начался визит делегации иностранных путешественников на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. В рамках поездки путешественники посетят такие города, как Физули, Шуша и Агдам. Делегацию из 30 членов национального клуба международных путешественников Норвегии "Vagaclub", возглавляет Йорн Огестад. Делегация в течение 3 дней посетит Карабах и Восточный Зангезур, двигаясь по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Лачин-Джебраил.

В прошлые четыре года состоялись девять визитов главных сетей путешественников - ETIC, MTP, TCC, NomadMania, а также турецкого клуба путешественников, британского Piki Reels, шведского Club 100 в Карабах и Восточный Зангезур.

Визит всемирно известного норвежского "Vagaclub" считается 10-м по счету визитом такого рода.

Всего в ходе этих 10 поездок более 360 международных путешественников из 46 стран имели возможность ознакомиться с ситуацией на освобожденных территориях. Через них миллионы людей во всем мире получили подробную информацию о реальной ситуации в Карабахе.

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