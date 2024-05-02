Названо число детей в Азербайджане, переданных в приемные семьи

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане число детей, переданных в приемные семьи Агентством социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения, достигло 12.

В министерстве сообщили Trend, что среди детей, переданных в приемные семьи, три мальчика и девять девочек - 7 детей в возрасте до 6 лет, 4 - в возрасте от 7 до 13 лет и 1 - в возрасте от 14 до 18 лет.

В настоящее время 3 из этих детей проживают в семьях в городе Баку, 9 - в районах страны (Лянкяран - 2, Джалилабад - 1, Агджабеди - 1, Билясувар - 1, Загатала - 1, Гянджа -1, Гёйчай - 1, Шамахы - 1).

В рамках механизма социальной поддержки, связанного с приемными семьями, предусмотрено, что приемные семьи будут получать ежемесячное пособие в размере 355 манатов на ребенка в возрасте до 6 лет (395 манатов на ребенка с установленной инвалидностью); 375 манатов - на ребенка 7-13 лет (415 манатов на ребенка с установленной инвалидностью); 395 манатов - на ребенка в возрасте от 14 до 18 лет (на ребенка с установленной инвалидностью 435 манатов).

Семьи также получают единовременное пособие в размере 200 манатов один раз в квартал на покупку сезонной одежды для детей, переданных в приемную семью.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!