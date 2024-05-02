В Баку рядом со ст. метро "Кероглу" создается центр транспортного обмена (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проект, связанный с созданием центра транспортного обмена на южном выходе станции метро "Кероглу" Баку, был подготовлен Азербайджанским агентством наземного транспорта, представлен на рассмотрение Транспортного координационного совета и соответствующим образом согласован.

Как сообщили Trend в агентстве, проведенный анализ показывает, что в настоящее время пассажиры, желающие добраться до пригородных бакинских сел и поселков, тратят 5-8 минут, чтобы добраться до существующего автобусного остановочного пункта, расположенного на северном выходе станции метро "Кероглу". Это дополнительная трата времени для пассажиров. В то же время перед станцией метро осуществляются пассажироперевозки на личных автомобилях, что создает пробки.

Учитывая все это, с целью обеспечения комфортного передвижения пассажиров на территории начато создание мультимодального хаба.

В рамках проекта на южном выходе станции метро (напротив Национальной арены гимнастики) рядом с железнодорожной станцией будет создана автобусная остановка с 3-мя перронами.

Для легковых автомобилей будут организованы парковочные места типа "park and ride".

Рядом с проезжей частью будет создана стоянка для легковых автомобилей такси.

Также будут установлены заправочные станции для автобусов с электродвигателями.

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