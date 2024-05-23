Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльмеддином Аббасовым (ВИДЕО/ФОТО)

Общество Материалы 23 мая 2024 13:38 (UTC +04:00)
В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльмеддином Аббасовым (ВИДЕО/ФОТО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Сегодня останки погибшего в Первой Карабахской войне шехида Аббасова Эльмеддина Ширхан оглу были переданы его семье.

Как сообщает в четверг Trend, останки шехида были переданы его брату Интигаму Аббасову Объединением патологической анатомии министерства здравоохранения Азербайджана.

Церемония прощания с шехидом прошла в его доме в городе Сумгайыт.

После церемонии прощания он был похоронен на Аллее шехидов Сумгайыта.

Фото: Сеймур Исмайлов

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльмеддином Аббасовым (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльмеддином Аббасовым (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльмеддином Аббасовым (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльмеддином Аббасовым (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльмеддином Аббасовым (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльмеддином Аббасовым (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльмеддином Аббасовым (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльмеддином Аббасовым (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльмеддином Аббасовым (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльмеддином Аббасовым (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльмеддином Аббасовым (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльмеддином Аббасовым (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльмеддином Аббасовым (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльмеддином Аббасовым (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльмеддином Аббасовым (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльмеддином Аббасовым (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльмеддином Аббасовым (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльмеддином Аббасовым (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльмеддином Аббасовым (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльмеддином Аббасовым (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльмеддином Аббасовым (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльмеддином Аббасовым (ВИДЕО/ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости