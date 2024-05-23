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В Азербайджане ужесточили требования к учителям, ведущим соцсети

Общество Материалы 23 мая 2024 15:59 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане преподавателям запрещено делиться аудио- и видеоматериалами, а также изображениями в личных аккаунтах в социальных сетях, которые наносят ущерб имени учителя и репутации учреждения, в котором они работают.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в утвержденных "Правилах этического поведения педагогов".

Так, преподаватель не должен допускать проникновения в профессиональную деятельность своих социальных отношений вне служебной деятельности, не должен делиться аудио- и видеоматериалами, изображениями в своих аккаунтах в социальных сетях, наносящими ущерб его имени и репутации учреждения, в котором он работает.

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