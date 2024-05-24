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В Азербайджане планируется создание рабочих мест сверх квоты - председатель Госагентства занятости Азербайджана

Общество Материалы 24 мая 2024 15:04 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется создание рабочих мест сверх квоты.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике заявил председатель правления Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Мустафа Аббасбейли.

Он отметил, что в настоящее время в правительстве обсуждаются три активных мероприятия.

"Это целевые программы, создание социальных предприятий и рабочих мест сверх квоты. Все три мероприятия прошли должные этапы и находятся на заключительном обсуждении в администрации. Мы надеемся, что в ближайшее время они будут представлены на ваше обсуждение", - добавил он.

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