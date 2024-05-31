Часть проспекта 8 Ноября в Баку после ремонта передана в пользование водителей

БАКУ /Trend/ - Продолжаются ремонтные работы, проводимые Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана на проспекте 8 Ноября в Баку.

Об этом в пятницу Trend сообщили в госагентстве.

"В рамках проекта уже завершены ремонтные работы на участке проспекта от улицы Юсифа Сафарова до пересечения с улицей Хагани Рустамова. Для удобного и безопасного передвижения граждан на указанном участке восстановлены пешеходные тротуары, уложены новые брусчатка и асфальтобетонное покрытие. На основе проекта, представленного в Координационный совет по транспорту и согласованного с участием соответствующих структур, были проложены автобусная полоса с сохранением прежнего количества полос движения, а также велосипедная дорожка, приняты меры по улучшению уровня освещения на территории. В целом же вдоль проспекта планируется проложить до 10 километров сети велосипедных дорожек",- говорится в сообщении Агентства.

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