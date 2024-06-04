Представлен новый логотип международной программы "Шуша - Молодежная столица ОИС - 2024" (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Представлен новый логотип международной программы "Шуша - Молодежная столица Организации исламского сотрудничества - 2024".

Как передает Trend, после торжественного представления нового логотипа программы гости посмотрели презентацию, посвященную городу Шуша, где им была представлена богатая история города.

Затем они насладились концертной программой, исполненной талантливыми музыкантами, которая великолепно отражала культурное наследие и дух этого уникального места.

Напомним, что сегодня стартовала международная программа "Шуша - Молодежная столица Организации исламского сотрудничества - 2024", реализуемая при совместном сотрудничестве Молодежного форума Организации исламского сотрудничества и министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики.

Молодежный форум Организации исламского сотрудничества ежегодно выбирает из городов стран-членов Организации "Молодежную столицу" и организует в этом городе международные мероприятия в течение года.

На 11-м заседании Исполнительного совета Молодежного форума Организации исламского сотрудничества культурная столица Азербайджана – город Шуша - была единогласно избрана 10-й принимающей стороной Международной программы Организации исламского сотрудничества "Молодежная столица 2024".

В мероприятии, организованном в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 17 апреля 2024 года об объявлении города Шуша "Молодежной столицей" ОИС на 2024 год, приняли участие государственные чиновники, делегации Молодежного форума ОИС, стран-членов Организации исламского сотрудничества, руководящие работники различных структур, организаций и более 150 представителей молодежи из 36 стран.

С участием многих высокопоставленных руководителей и молодежи из стран-членов Организации исламского сотрудничества будут организованы мероприятия "Международная конференция по лидерству и дипломатии", "NexGen: Форум социальных инноваций", "Исламские молодежные переговоры за мир и гармонию". В рамках программы будет осуществляться сотрудничество с глобальными, национальными учреждениями и организациями, организовываться проекты по вопросам образовательного, социального, спортивного, межкультурного диалога, молодежного лидерства и повышения квалификации и по другим направлениям.

Мероприятия проходят с 3 по 6 июня 2024 года.

Напомним, что международная программа ОИС "Молодежная столица" была принята на конференции министров иностранных дел ОИС в Кувейте в мае 2015 года. За ее проведение проголосовали министры иностранных дел 56 стран-членов ОИС, а первой "Молодежной столицей" ОИС стал город Стамбул Турецкой Республики. Шуша - 10-й город в исламском мире, который выполняет эту миссию. В октябре 2023 года на 11-м заседании Исполнительного совета Молодежного Форума ОИС город Шуша, жемчужина Карабаха, был объявлен "Молодежной столицей" Организации исламского сотрудничества на 2024 год.