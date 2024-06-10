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Религиозная гармония в Азербайджане находится на высоком уровне - Сиявуш Гейдаров

Общество Материалы 10 июня 2024 13:44 (UTC +04:00)
Религиозная гармония в Азербайджане находится на высоком уровне - Сиявуш Гейдаров

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Сегодня религиозная гармония в Азербайджане находится на высоком уровне.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Сиявуш Гейдаров на научно-практической конференции "Глобальный мир: наука и религия в контексте гармонии".

Он отметил, что присутствующая в Азербайджане религиозная гармония не имеет аналогов в мире.

"Эта гармония растет день ото дня. Во время Второй Карабахской войны мы увидели, насколько высок уровень религиозной гармонии в Азербайджане. Межконфессиональная гармония - это государственная политика Азербайджана", - добавил он.

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