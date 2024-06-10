Еще у двух человек подтвержден диагноз "сибирская язва" - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, 3 жителя села Фалдарлы Загатальского района 7 июня 2024 года были госпитализированы в Бакинский городской клинический медицинский центр с подозрением на сибирскую язву. У одного из пациентов подтвержден диагноз "сибирская язва", лечение продолжается в соответствии с медицинским протоколом.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в совместном сообщении министерства здравоохранения Азербайджана и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Было отмечено, что у двух других госпитализированных были взяты анализы для лабораторного исследования в связи с подозрением на сибирскую язву, которые отправлены в Центр по контролю за особо опасными инфекциями. По результатам лабораторных исследований диагноз "сибирская язва" был подтвержден и у них. В настоящее время состояние больных удовлетворительное и их лечение продолжается в соответствии с медицинским протоколом, динамика положительная.

Отметим, что в селе Фалдарлы сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии, регионального отделения Агентства по безопасности пищевых продуктов Азербайджанской Республики, Загатальского ветеринарного управления, а также районного управления полиции были приняты соответствующие меры, локализован очаг этого заболевания.

Сибирская язва является зоонозной инфекцией и не передается от человека к человеку.

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