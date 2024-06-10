Национальная и религиозная солидарность в Азербайджане находится на высоком уровне - Сиявуш Гейдаров

БАКУ /Trend/ - Национальная и религиозная солидарность в Азербайджане находится на очень высоком уровне.

Как сообщает Trend, об этом в интервью журналистам сказал заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров.

"Представители всех религиозных конфессий в стране живут как одна семья, и эта толерантность, мультикультурные ценности, традиции сосуществования - наш повседневный образ жизни. Но если мы посмотрим на ситуацию в мире, то увидим, что угрозы в религиозном плане в отношении нашей страны не утихают. Мы это видим в формате политизации религии, пропаганды сектантства. В то же время на этом фоне мы наблюдаем, что религия сегодня становится инструментом, средством. А когда религия отходит от своей сути и становится инструментом, направленным на реализацию чьих-то интересов, это, безусловно, представляет опасность", - сказал он.

Он отметил, что эти угрозы имеют место с первых лет независимости страны.

"В течение этого времени принимаются адекватные меры как в просветительской, так и в правовой плоскости. Забота государства о религиозных общинах и конфессиях очевидна. Исходя из этого можно сказать, что религиозная ситуация в Азербайджане полностью стабильна. Однако мы всегда должны быть бдительны. Этот вопрос должен быть в центре внимания общественности, и государство держит его под контролем", - сказал Гейдаров.

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