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В Азербайджане информация по вопросам образования интегрируется в портал my.gov.az

Общество Материалы 11 июня 2024 17:27 (UTC +04:00)
В Азербайджане информация по вопросам образования интегрируется в портал my.gov.az
Фото: Министерство науки и образования Азербайджанской Республики

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Информация, связанная с вопросами образования, интегрируется в портал my.gov.az.

Как сообщили Тrend в министерстве науки и образования Азербайджана, граждане могут оперативно получить доступ к своим электронным справкам об образовании с этого портала, который действует как "цифровой портфель".

Отметим, что на портале my.gov.az отражаются все личные данные граждан. В ближайшие дни для обращений граждан в разделе "Информация о моем образовании" будет активирован подраздел "Подать заявку" по соответствующим категориям.

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