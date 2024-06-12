БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вводится штраф за движение транспортных средств по велосипедным дорожкам.

Как сообщает в среду Trend, вопрос об этом нашел отражение в поправке к Кодексу об административных проступках, которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту, за передвижение по велосипедным дорожкам других транспортных средств, кроме велосипедов и малых электромобилей, взимается штраф в размере ста манатов.

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