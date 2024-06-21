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В Азербайджане в законодательство вводятся понятия велосипедная полоса, тропа и дорога

Общество Материалы 21 июня 2024 13:17 (UTC +04:00)
В Азербайджане в законодательство вводятся понятия велосипедная полоса, тропа и дорога

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В законодательство Азербайджанской Республики вводится понятие велосипедная полоса.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в поправках к закону "О дорожном движении", которые обсуждались сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, велосипедная полоса - это участок проезжей части дороги, предназначенный для движения велосипедов и малых электрических средств передвижения, обозначенный разметкой 1.26 и разделенный продольной линией разметки.

Велосипедная тропа - это отдельная дорога или участок дороги, предназначенный для движения велосипедов и небольших электрических средств передвижения и обозначенный разметкой 1.26. Велосипедная тропа конструктивно отделена от другой дороги или других элементов той же дороги.

Велосипедная дорожка - это велосипедная тропа или полоса, предназначенная для движения велосипедов и небольших электрических средств передвижения.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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