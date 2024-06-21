Физиологическая желтуха новорожденных в большинстве случаев проходит сама по себе - специалист минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Желтуха новорожденных является распространенным явлением среди младенцев, особенно среди недоношенных.

Как передает Trend, об этом сказала завотделом НИИ педиатрии имени К.Ю.Фараджевой минздрава Севиндж Мехдиева.

«Физиологическая желтуха у новорожденных детей является нормальным и временным состоянием, которая в большинстве случаев проходит сама по себе», - сказала она.

- Севиндж ханым, прежде всего, хотелось бы узнать, что такое желтуха новорожденных и когда она наблюдается?

- Желтуха новорожденных – неонатальный синдром, характеризующийся видимой желтушной окраской кожи, склер и слизистых оболочек вследствие повышения уровня билирубина в крови ребенка. Желтуха новорожденных является распространенным явлением среди младенцев, особенно среди недоношенных.

Обычно, в первую очередь, желтеет лицо. По мере нарастания уровня билирубина в крови такую же окраску приобретают грудь, живот, руки и ноги. Также желтеет слизистая оболочка глаз. Врачи должны отслеживать причину этого симптома и информировать семьи, чтобы не проводить ненужных и ранних вмешательств.

- Какие виды желтухи бывают у грудничков и каковы их основные симптомы?

- Различают физиологический и патологический виды желтухи. Физиологическая желтуха преимущественно наблюдается на 2-3-й день после рождения ребенка и полностью проходит примерно через 2-3 недели. Состояние новорожденного бывает нормальным. Порой матери бывают обеспокоены этими изменениями и начинают подозревать какие-либо опасные заболевания у своих малышей. Однако в большинстве случаев серьезных причин для беспокойства нет. Такая форма желтухи является физиологическим процессом, то есть не является признаком какого-либо заболевания.

Патологическая желтуха, в отличие от физиологической, отмечается раньше, преимущественно в первые сутки после рождения, и продолжается длительное время. При патологической желтухе, кроме желтоватого оттенка кожных покровов и видимых слизистых оболочек, могут наблюдаться такие признаки, как увеличение печени и селезенки, бесцветный ахоличный кал, темная моча, вялость новорожденного и отказ от грудного молока. Если наблюдаются какие-либо из этих симптомов, необходимо обратиться к врачу.

- Что приводит к желтухе у новорожденных и как определить наличие этого заболевания?

- Существуют разные причины возникновения физиологической и патологической желтухи. Физиологическая желтуха может быть обусловлена незрелостью печени и селезенки, рядом особенностей системы кроветворения, недостаточностью грудного молока, низкой массой тела новорожденного.

Патологическая желтуха развивается вследствие различных заболеваний, в том числе резус-конфликта, или несовместимости по группам крови матери и ребенка, заболеваний печени и желчевыводящих путей, инфекционных, наследственных заболеваний, родовых травм.

Желтуха может быть легко диагностирована врачом во время медицинского осмотра. Врачи оценивают цвет кожи ребенка и определяют уровень билирубина с помощью устройства, называемого transcutaneous bilirubinometer (чрескожный билирубинометр), или путем анализа крови.

- Чем опасна желтуха у новорожденных?

- Физиологическая желтуха у новорожденных детей является нормальным и временным состоянием, которое во многих случаях проходит само по себе. Физиологическая желтуха не требует специфического лечения. Лучшее лечение – это грудное молоко, особенно молозиво (молоко, появляющееся в первые часы после родов). Именно по этой причине очень важно первое прикладывание к груди проводить в родильном зале, а затем уже кормить исключительно грудью. С целью снизить уровень билирубина ребенка следует часто кормить его грудью, проводить больше времени на свежем воздухе и принимать солнечные ванны. При лечении желтухи внутривенное введение жидкости и прием глюкозы являются совершенно необоснованным решением.

В отличие от физиологической, патологическая желтуха у детей требует безотлагательного лечения. Высокий уровень билирубина при патологической желтухе может поспособствовать возникновению многих проблем, в том числе неврологических, приводящих к необратимым и тяжелым изменениям в нервной системе. По этой причине все виды патологической желтухи необходимо лечить в стационарных условиях.

Тактика лечения может изменяться в зависимости от уровня билирубина и основной причины. Фототерапия является основным методом лечения. Под воздействием фототерапии билирубин превращается в водорастворимую нетоксичную форму уробилиноген и выводится с калом и мочой.

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