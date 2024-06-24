Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении армянских сепаратистов - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - Уголовные дела в отношении руководителей сепаратистских лидеров так называемой организации, созданной после оккупации Карабахского региона и других суверенных территорий Азербайджана в результате военной агрессии Армении, будут переданы в суд в ближайшее время.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на научно-практической конференции на тему "Роль просветительских и правоохранительных мероприятий в укреплении окружающей среды", проходящей в городе Ханкенди.

Он упомянул, что уже завершены следственные действия в отношении 15 человек.

"Все их права были обеспечены в соответствии с внутренними законами страны и требованиями международных конвенций, им были предоставлены адвокаты и переводчики. В настоящее время обвиняемые, адвокаты и потерпевшие ознакомляются с материалами уголовного дела. После завершения фазы ознакомления обвинительный акт будет направлен в суд", - добавил он.

Отметим, что по уголовному делу, расследование которого продолжается совместной следственной группой, состоящей из сотрудников Генпрокуратуры и СГБ, к ответственности привлечены в общей сложности 15 членов сепаратистского режима. В разные годы Генеральной прокуратурой в отношении этих лиц были возбуждены уголовные дела, они были объявлены в международный розыск. После антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в прошлом году, правоохранительными органами Азербайджана были задержаны бывшие так называемые "президенты" незаконного сепаратистского режима Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший т.н. "министр иностранных дел" Давид Бабаян, а также бывший т.н. "председатель парламента" Давид Ишханян, генералы Лева Мнацаканян, Давид Манукян и бывший т.н. "государственный министр" Рубен Варданян. Все они были арестованы и доставлены в Баку.

Задержанные сепаратисты обвиняются в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма, убийствах, создании незаконных вооруженных формирований и т.д.

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