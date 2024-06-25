4 азербайджанских борца вышли в финал на чемпионате в Сербии

БАКУ /Trend/ - Второй день чемпионата Европы среди борцов до 17 лет в Сербии также сложился для азербайджанской команды удачно.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, в финал вышли 4 представителя страны.

Туран Дашдемиров (51 кг) в полуфинале победил грузинского спортсмена Нику Цецхладзе (3:0), а Айхан Джавадов (60 кг) - представителя Турции Мелиха Егина (2:1). Наши борцы выступят в финалах.

Юсиф Ахмедли (71 кг) на пути к финалу победил венгра Имре Коломпару со счетом 7:3. Саид Пашаев (92 кг) одержал победу в бою с Радостином Васильевым из Болгарии.

Отметим, что финальные поединки пройдут завтра.

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