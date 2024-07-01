БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Азербайджане вступают в силу новые правила, регулирующие деятельность такси.

Как передает Trend, для получения разрешения на использование автомобиля в качестве такси возраст транспортного средства должен быть менее восьми лет.

Наряду с этим с 1 июля этого года транспортным средствам, произведенным более 8 лет назад, не будет выдаваться лицензионная карточка. Кроме того, если автомобили, представленные для получения лицензионной карточки после указанной даты, были ввезены или произведены в Азербайджане после 1 июля 2024 года, то они должны быть белого или красного цвета. Также для получения лицензионной карточки такси должно соответствовать как минимум экологическому стандарту Евро-5.