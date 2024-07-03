В Азербайджане утвержден Устав о железнодорожном транспорте

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил "Устав о железнодорожном транспорте".

Как сообщает в среду Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Устав определяет организационные основы деятельности железнодорожного транспорта общего и необщего пользования.

Сведения о тарифах на услуги железнодорожного транспорта общего пользования, ограничениях и иных требованиях, установленных нормативными правовыми актами и другие сведения размещаются на своем информационном ресурсе в интернете со стороны владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (далее - владелец инфраструктуры) и перевозчика.

Информация об эксплуатации железнодорожного транспорта необщего пользования или отдельных операций транспортного процесса, обеспечивающих функционирование железных дорог, железнодорожных станций, построек и сооружений электроснабжения, сетей связи, систем сигнализации, централизации и блокировки, информационных комплексов, систем управления движением, других зданий, сооружений, площадок, сооружений, защитных сооружений и оборудования (далее - объекты железнодорожного транспорта необщего пользования), размещается владельцами в их интернет-информационном резерве или на досках объявлений.

Заказы (за исключением заказов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну) принимаются владельцем инфраструктуры и перевозчиком через их интернет-информационный резерв.

Понятия, используемые в уставе, выражают значения, предусмотренные "Правилами технической эксплуатации железнодорожного транспорта" и другими нормативными правовыми актами Азербайджанской Республики.

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