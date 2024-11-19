Carlsberg Azerbaijan и WWF-Azerbaijan подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках COP-29 в павильоне Всемирного фонда дикой природы (WWF) в «Голубой зоне» между представительством Фонда в Азербайджане и компанией «Carlsberg Azerbaijan» был подписан меморандум о взаимопонимании.

Согласно меморандуму стороны будут сотрудничать в реализации проектов, направленных на обеспечение регионов водой, защиту окружающей среды и поддержку местных сообществ.

Генеральный директор «Carlsberg Azerbaijan» Алиус Антулис заявил, что стратегия устойчивого развития Carlsberg Group «Вместе к устойчивому будущему» реализуется в Азербайджане:

«В рамках стратегии с 2015 по 2023 годы мы сократили потребление воды на 21,3%, а выбросы углекислого газа — на 18,1%. Защита окружающей среды и поддержка местных сообществ всегда были нашими основными приоритетами. Сотрудничество с WWF-Azerbaijan поможет нам достичь целей, заложенных в стратегии «Вместе к устойчивому будущему». Уверен, что профессиональный подход наших уважаемых партнеров и наши инвестиции внесут значительный вклад в охрану окружающей среды Азербайджана».

Директор представительства Всемирного фонда дикой природы в Азербайджане Эльшад Аскеров, в свою очередь, выразил удовлетворение сотрудничеством с «Carlsberg Azerbaijan»: «Это первый подобный документ, подписанный нашей организацией с бизнес-сектором за время ее деятельности в Азербайджане. Уверен, что в рамках нашего сотрудничества мы сможем поддержать местные сообщества, помогая им жить в гармонии с природой».

Хотя меморандум о взаимопонимании подписан на 3 года, стороны заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве.

Отметим, что пивоваренный завод в Хырдалане является частью Carlsberg Group с 2008 года. На данный момент производственная мощность завода составляет 8 млн декалитров в год, а ее продукция представлена более чем в 12,5 тыс. торговых точках Азербайджана. За более чем 16 лет работы в Азербайджане компания расширила свой бизнес и вложила более 65 млн манатов в развитие пивоваренной отрасли. Компания активно поддерживает различные инициативы в области устойчивого развития, в том числе усилия по очистке побережья, проекты по управлению отходами и посадке деревьев и выставки «От отходов к искусству».

WWF-Azerbaijan уже более 20 лет занимается реализацией значительных проектов по защите и восстановлению биоразнообразия страны. Основные направления этих проектов включают снижение зависимости сообществ от природных ресурсов, урегулирование конфликтов между человеком и дикой природой, а также экологическое просвещение.