С 2017 года на границах обнаружено наркотических средств на сумму более 162 миллионов манатов

ШАМКИР /Trend/ - С 2017 года на границах обнаружено наркотических средств на сумму 162 миллиона манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил заместитель начальника Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана - командующий пограничными войсками генерал-лейтенант Араз Мамедов в ходе медиатура в город Шамкир.

"В рамках мероприятий по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств, осуществленных в тесном взаимодействии, было выявлено и изъято 6 тонн 928 килограмм наркотических веществ и 533 406 единиц психотропных таблеток. Общая предполагаемая стоимость изъятых наркотиков составляет 162 миллиона 610 тысяч 694 маната", - добавил он.

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