В 2024 году был задержан 301 нарушитель границы Азербайджана - ГПС

ШАМКИР /Trend/ - В 2024 году был задержан 301 нарушитель границы Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил заместитель начальника Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана - командующий пограничными войсками генерал-лейтенант Араз Мамедов в ходе медиатура в город Шамкир.

"В результате увеличения технических возможностей, соответствующих современным требованиям, на пограничных заставах Пограничных войск ГПС в 2024 году в ходе организации надежной охраны государственных границ были задержаны 301 нарушитель границы и 134 нарушителя режима", - добавил он.

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