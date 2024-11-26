На COP29 автобусами перевезено более 600 тысяч пассажиров

БАКУ /Trend/ - В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку было перевезено более 600 тысяч пассажиров.

Об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана, передает Trend.

За этот период было осуществлено 47 тысяч автобусных поездок, и более 30 тысяч поездок на такси.

"Кроме того, было найдено и возвращено владельцам до 100 предметов", - отмечается в сообщении.

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