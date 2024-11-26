Министр о размере среднемесячной пенсии по возрасту

БАКУ /Trend/ - Продолжаются проекты по дальнейшему повышению благосостояния населения.

Об этом сегодня заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время обсуждения законопроекта "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2025 год" на пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает Trend.

Министр отметил, что расходы Государственного фонда социальной защиты в следующем году будут на 10,5 процента больше, чем в текущем.

"Среднемесячный размер пенсий на следующий год прогнозируется в размере 535 манатов, а среднемесячная пенсия по возрасту - 571 манат. К концу текущего года среднемесячная пенсия по возрасту прогнозируется в размере 527,3 маната. В результате устранения необоснованных и фальшивых выплат в пенсионной системе за 9 месяцев 2024 года без применения коэффициентов индексации предотвращено 955 миллионов манатов необоснованных расходов, а с применением индексации - 1 миллиард 363 миллиона манатов", - отметил С.Бабаев.