Некоторые западные СМИ продолжают распространять россказни о «христианской Армении и мусульманском Азербайджане» - Община

БАКУ /Trend/ - Некоторые западные СМИ продолжают распространять россказни о «христианской Армении и мусульманском Азербайджане».

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Недавно, во время COP29, мы стали свидетелями грязной кампании против Азербайджана со стороны ряда западных СМИ. Те, кто лживо называет себя независимыми СМИ и кричит о «свободе слова», превратились в инструмент в руках азербайджанофобских и исламофобских политических кругов. К сожалению, некоторые западные СМИ продолжают распространять россказни о «христианской Армении и мусульманском Азербайджане» и заставляют общества подходить к этому вопросу исключительно с позиций этнического и религиозного фанатизма", - говорится в заявлении.

Отмечается, что французский канал ARTE показал документальный фильм, полный клеветы в адрес Азербайджана.

"Этот документальный фильм является еще одним примером того, как расизм и ненависть к Азербайджану распространились во всех сферах французского общества в XXI веке. Регулярные клеветнические заявления называющего себя дипломатом посла Франции в Армении, нацеленные на Азербайджан, позорящие его страну и «воодушевляющие» радикальную часть армянского общества, наряду с расизмом, показывают сильную деградацию политического истеблишмента Франции», - говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

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