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В Азербайджане аптечные организации смогут участвовать в ОМС

Общество Материалы 29 ноября 2024 13:04 (UTC +04:00)
В Азербайджане аптечные организации смогут участвовать в ОМС

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Аптечные организации будут иметь право участвовать в обязательном медицинском страховании.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону Азербайджанской Республики "О медицинском страховании", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно проекту, с аптечными организациями, заявившими о своем намерении участвовать в обязательном медицинском страховании, будет заключен договор в соответствии с законом.

Отпуск аптечными организациями лекарственных средств, используемых для лечения в амбулаторных условиях, застрахованным лицам будет разрешен только на основании рецепта, переданного в базу данных по обязательному медицинскому страхованию (электронный информационный резерв).

После обсуждений изменения были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.

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