Одна из проблем изменения климата связана с ее негативным воздействием на образование - Саджа Фаруг Абдулла

БАКУ /Trend/ - Одна из наиболее часто упускаемых из виду проблем изменения климата связана с ее негативным воздействием на образование.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Саджа Фаруг Абдулла на VI Общереспубликанском форуме детей Азербайджана.

Она отметила, что происходящие наводнения, резкие изменения погодных условий создают определенные препятствия для образования детей.

"В то же время, как отметил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, особенно важно инвестировать в образование девочек в раннем возрасте", - отметила она.

По словам С.Ф.Абдуллы, события, происходящие на планете, окажут большое влияние на будущее детей.

"Потому что 88 процентов болезней, связанных с изменением климата, приходится на детей младше 5 лет, а из средств, предусмотренных в области климатических проблем, только 2.4 процента было выделено на решение вопросов, связанных с детьми",- добавила она.

Отметим, что 5 декабря при совместной организации Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей и министерства науки и образования Азербайджана в Баку проходит VI Общереспубликанский форум детей Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!