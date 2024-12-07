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Азербайджанские гимнастки завоевали шесть медалей на турнире в Ташкенте

Общество Материалы 7 декабря 2024 03:05 (UTC +04:00)
Азербайджанские гимнастки завоевали шесть медалей на турнире в Ташкенте
Фото: Федерация гимнастики Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана добилась завоевала шесть медалей на соревнованиях по прыжкам на батуте, прошедших в Ташкенте.

Как передает Trend, члены сборной Азербайджана завоевали две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на турнире Beyond the Sky.

В индивидуальных соревнованиях Али Нифталиев занял высшую ступень пьедестала. Аммар Бахшалиев стал вторым, а Самира Гусейнова – третьей.

Пара Шафига Гумбатова и Аян Шабанова завоевала золотую медаль в синхронной программе. Пары Ниджат Мирзаев-Амиль Аббасов и Ибрагим Мустафазаде-Фархад Мустафаев завоевали бронзовые медали.

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