Азербайджанские гимнастки завоевали шесть медалей на турнире в Ташкенте

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана добилась завоевала шесть медалей на соревнованиях по прыжкам на батуте, прошедших в Ташкенте.

Как передает Trend, члены сборной Азербайджана завоевали две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на турнире Beyond the Sky.

В индивидуальных соревнованиях Али Нифталиев занял высшую ступень пьедестала. Аммар Бахшалиев стал вторым, а Самира Гусейнова – третьей.

Пара Шафига Гумбатова и Аян Шабанова завоевала золотую медаль в синхронной программе. Пары Ниджат Мирзаев-Амиль Аббасов и Ибрагим Мустафазаде-Фархад Мустафаев завоевали бронзовые медали.