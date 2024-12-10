В Азербайджане внесены изменения в закон "О предупреждении бытового насилия"

БАКУ /Trend/ - Законопроект "О внесении изменений в закон "О предупреждении бытового насилия" одобрен Милли Меджлисом (парламент) Азербайджана в третьем чтении.

Как сообщает во вторник Trend, законопроект был включен в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса, проходящего 10 декабря.

В статье 9 закона, представленной в новой редакции и устанавливающей порядок рассмотрения жалобы при отсутствии в жалобе признаков состава преступления, более подробно прописан порядок рассмотрения обращений, поступивших в связи с бытовым насилием.

В документе прописаны сроки рассмотрения жалобы о бытовом насилии, орган, который должен рассмотреть жалобу, окружение лиц, которых следует пригласить при рассмотрении жалобы, в том числе использование услуг адвокатов, психологов и переводчиков, а также обеспечение участия психологов и педагогов при допросе несовершеннолетних или лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, документ включает решения, принимаемые по итогам рассмотрения жалоб на бытовое насилие.

После обсуждений законопроект был одобрен в третьем чтении.

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