Азербайджан известен как страна-донор - Ялчин Рафиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан известен как страна-донор.

Как сообщает в среду Trend, об этом во время выступления на Форуме по интернационализации науки и высшего образования заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев.

"На университеты возлагаются большие надежды в формировании человеческого капитала для будущего страны", - сказал он.

Замминистра отметил, что подготовка местных кадров в каждой сфере является достаточно важным вопросом.

"Во всем мире международные образовательные гранты являются основным средством обучения студентов в зарубежных странах. С помощью этого инструмента выявляются талантливые студенты и направляются в нужное русло", - подчеркнул Я.Рафиев.

По его словам, благодаря развивающейся в последние годы донорской политике страны, Азербайджан стал известен как новая страна-донор.

"Наша страна оказала гуманитарную и другую помощь более чем 140 иностранным государствам, большей части государств-членов Движения неприсоединения, почти всем государствам Африки, подавляющему большинству стран Карибского бассейна", - добавил он.

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