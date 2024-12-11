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В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)

Общество Материалы 11 декабря 2024 16:39 (UTC +04:00)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - В столице Азербайджана прошло грандиозное мероприятие с участием легенды мирового футбола Лионеля Месси, а также звездных игроков Луиса Суареса, Серхио Бускетса и Жорди Альбы.

Как сообщает Trend, мероприятие состоялось в Baku Crystal Hall и началось с яркого выступления ритм-группы «Натиг», которая задала торжественный тон вечеру. Затем зрителей порадовала концертная программа от всемирно известного композитора и певца Уилли Уильяма.

Кульминацией вечера стал показ документального фильма, посвящённого футбольной карьере Лионеля Месси, который дал зрителям возможность окунуться в историю триумфов и достижений одной из величайших личностей в мире спорта.

В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)
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