В Баку состоялась встреча с легендарным Лионелем Месси и его звёздными одноклубниками (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Азербайджана прошло грандиозное мероприятие с участием легенды мирового футбола Лионеля Месси, а также звездных игроков Луиса Суареса, Серхио Бускетса и Жорди Альбы.

Как сообщает Trend, мероприятие состоялось в Baku Crystal Hall и началось с яркого выступления ритм-группы «Натиг», которая задала торжественный тон вечеру. Затем зрителей порадовала концертная программа от всемирно известного композитора и певца Уилли Уильяма.

Кульминацией вечера стал показ документального фильма, посвящённого футбольной карьере Лионеля Месси, который дал зрителям возможность окунуться в историю триумфов и достижений одной из величайших личностей в мире спорта.